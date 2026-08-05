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ASI, decade il CdA dopo le dimissioni della vicepresidente e due consiglieri

Economia, Spazio
ASI, decade il CdA dopo le dimissioni della vicepresidente e due consiglieri
(Teleborsa) - La vicepresidente vicaria dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Elda Turco Bulgherini, insieme ai consiglieri Stefano Gualandris e Stefano Arcifa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, determinandone la decadenza e aprendo la strada al commissariamento dell'ente, rimasto privo della sua figura apicale dopo la prematura scomparsa del presidente Teodoro Valente.

I tre membri del CdA hanno rimesso il proprio mandato per consentire all'ASI, che sarà impegnata nei prossimi mesi nella gestione di importanti eventi nazionali, europei e multilaterali, di "tornare a operare al più presto nel pieno delle proprie funzioni, con un nuovo presidente e un rinnovato consiglio di amministrazione", si legge in una nota.

La situazione e i conseguenti sviluppi istituzionali sono stati oggetto di un'informativa resa ieri, nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in qualità di Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali.
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