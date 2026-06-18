Milano 16:31
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Dow Jones 16:31
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Londra 16:31
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,05% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.566,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,05% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,05% alle 16:00 e scambia a 52.566,53 punti.
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