Econsuntek, Intermonte alza il prezzo obiettivo e conferma la raccomandazione

(Teleborsa) - Intermonte
ha incrementato a 5,05 euro
per azione (dal precedente 4,75 euro) il target price
su Ecosuntek
, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation. Valore che incorpora un upside potenziale di circa il 49% rispetto al prezzo di 3,38 euro registrato lunedì 22 giugno 2026. Confermata la raccomandazione Buy
sul titolo.
Gli analisti ribadiscono la propria visione positiva
sul titolo guidata da (i) una forte vocazione alla crescita
, possibile grazie al reinvestimento dei solidi cashflow generati
(ii) una bilanciata integrazione verticale
, (iii) una PFN
in netto miglioramento, (iv) una ricca pipeline di progetti
di nuova generazione proprietaria da fonti rinnovabili e (v) valutazioni ancora a sconto
rispetto ad un ampio campione di società comparabili.
Intermonte scrivono che la società "archivia un FY25 solido
, caratterizzato da una forte crescita dei volumi nelle attività di trading energia e gas e da un significativo miglioramento della posizione finanziaria, che passa a cassa netta. L’inizio del 2026 conferma il momentum positivo
nelle attività commerciali, a fronte di una temporanea flessione della generazione".
Gli esperti aggiungono che la "revisione alle stime
risulta limitata e riflette principalmente un timing diverso della power gen nel 2026, mentre nel medio termine emerge un contributo crescente della pipeline rinnovabile (incluso il progetto di Ravenna), insieme a un rafforzamento del profilo finanziario".
Gli analisti hanno aggiornato le stime 2026–27 introducendo il 2028 come nuovo anno esplicito. Essi spiegano che il "raffinamento delle assunzioni sulla power generation 2026
(produzione attesa a circa 7 GWh per gli impianti oggetto di revamping/repowering) comporta un impatto contenuto su VoP (-0,1%), EBITDA (-1,6%) e utile netto (-2,6%), più marcato a livello di utile di pertinenza degli azionisti (-5,1%)".
Essi inoltre incorporano "il contributo del progetto del Porto di Ravenna
a partire dal 2027 (consolidato a equity), che supporta la crescita dell’utile nel medio termine". Infine, recepiscono "il miglioramento della PFN
registrato nel FY25, con una riduzione dell’indebitamento netto del 18% nel 2026 e del 38% nel 2027, mantenendo per il resto invariate le principali assunzioni operative".(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )