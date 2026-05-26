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DHH, Intermonte alza target price con M&A che rimodella il perimetro

Finanza, Consensus
DHH, Intermonte alza target price con M&A che rimodella il perimetro
(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 38 euro per azione (dai precedenti 32 euro) il target price su DHH, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che il fatturato del primo trimestre ha superato agevolmente le stime, con un calo dei margini interamente spiegato da voci non ricorrenti e quindi non motivo di preoccupazione. Il vero tema caldo è quello dell'M&A: DHH sta impiegando i proventi dell'ABB a dicembre (7 milioni di euro) in due acquisizioni strategicamente coerenti: BLS, che segna l'ingresso del gruppo nel settore della managed cybersecurity a partire da aprile, e Tessellis B.1, che rafforza la presenza nel settore della connettività B2B con un potenziale di sinergia tangibile con Connesi e Seeweb. Entrambe le operazioni sono di dimensioni ridotte ma significative in termini di espansione e incremento dei ricavi ricorrenti.

Intermonte ha rivisto al rialzo le stime per riflettere entrambe le operazioni, ipotizzando un incremento dei ricavi e dell'EBITDA per l'esercizio 2027 rispettivamente di circa 12 milioni di euro e oltre 3 milioni di euro, supportati dalla fiducia nella capacità dell'azienda di ottenere margini simili a quelli di Connesi (circa il 25%). La revisione si traduce in un incremento dell'utile per azione (EPS) di circa il 20% a partire dall'esercizio 2027.

"Al nostro prezzo obiettivo, il titolo verrebbe scambiato a circa 11 volte l'EV/EBITDA 2027 (circa 6 volte ai prezzi attuali), con uno sconto rispetto a società quotate di maggiori dimensioni e a recenti operazioni private (circa 15-19 volte l'EV/EBITDA) - si legge nella ricerca - Apprezziamo il forte impegno dell'azienda nell'integrare una traiettoria di crescita sostenibile attraverso lo sviluppo organico e una gestione disciplinata dei margini, valutando al contempo in modo proattivo le opportunità di crescita esterna sia nei mercati UE esistenti che in quelli nuovi (ad esempio Francia/Spagna). La sua solida struttura finanziaria e la base di ricavi ben diversificata ne garantiscono la resilienza, senza preoccupazioni in merito a rischi di insolvenza o concentrazione dei ricavi".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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