Eni, accordo per l'ingresso nel Blocco esplorativo A1 in Gambia

(Teleborsa) - Eni e il Governo della Repubblica del Gambia, rappresentato dal Ministro dell'Energia e del Petrolio Hon. Nani Juwara, hanno sottoscritto oggi un accordo per l'assegnazione del Blocco esplorativo A1.



Il Blocco A1 copre un'area di 1.300 km2 nell'offshore del paese, in una profondità d'acqua che varia da 1.250 m a 3.300 m ed è situato in un'area del margine Atlantico comprovata per il ritrovamento di idrocarburi liquidi.



L'entrata nel Blocco A1 è "in linea con la strategia esplorativa di Eni che mira a creare un portafoglio geograficamente diversificato che comprende in gran parte opportunità in bacini provati ma ancora sotto-esplorati ed emergenti, alle quali si aggiungono aree di frontiera ad alto potenziale", si legge in una nota.

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