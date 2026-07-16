TISG vara il secondo Admiral Panorama: nuovo yacht di 53 metri

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha annunciato il varo del secondo scafo della linea Admiral Panorama presso il cantiere navale di Marina di Carrara.



Con 53 metri di lunghezza, baglio massimo di 9,1 metri, stazza lorda di 499 GT, scafo e sovrastruttura in alluminio, Panorama 53 è distribuito su quattro ponti, dispone di sei cabine ospiti e può accogliere fino a 13 ospiti durante la navigazione. Panorama 53 è dotato di un sistema propulsivo ibrido, che unisce propulsione diesel ed elettrica per incrementare l’efficienza, la silenziosità a bordo e la flessibilità operativa.



"Il varo del secondo scafo conferma la solidità e la versatilità di questa piattaforma semi-custom - ha dichiarato Gianmaria Costantino, Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group - L’integrazione della propulsione ibrida dimostra la capacità di evoluzione, offrendo al contempo il più elevato livello di personalizzazione".

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