Ferrari, acquistate azioni per quasi 17,7 milioni di euro nella seconda tranche del buyback

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 53.932 azioni ordinarie su Euronext Milan tra il 13 e il 17 luglio 2026 per un controvalore complessivo di 17.685.767,51 euro, a un prezzo medio di 327,9272 euro per azione.



Dall'inizio della seconda tranche al 17 luglio 2026, Ferrari ha investito 164.808.568,07 euro per 550.911 azioni acquistate su EXM e 40.797.556,26 USD per 118.319 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Al 17 luglio 2026 la società deteneva 1.444.295 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,81% delle azioni ordinarie emesse. La riduzione della quota riflette il completamento dell'annullamento delle azioni proprie approvato dall'assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026), al 17 luglio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.554.675 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 460.807.893,07 euro.



A Milano, oggi, contenuto ribasso per il Cavallino rampante di Maranello , che archivia la sessione in flessione dello 0,59%.











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