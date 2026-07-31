Ferrari prosegue il buyback con acquisti per oltre 4 milioni di euro nella seconda tranche

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 11.966 azioni ordinarie su Euronext Milan tra il 27 e il 28 luglio 2026 per un controvalore complessivo di 4.010.331,82 euro, a un prezzo medio di 335,1439 euro per azione.



Dall'inizio della seconda tranche al 30 luglio 2026, Ferrari ha investito 187.393.142,03 euro per 620.677 azioni acquistate su EXM e 40.797.556,26 USD per 118.319 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Al 30 luglio 2026 la società deteneva 1.514.061 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,65% del capitale sociale.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026), al 30 luglio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.624.441 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 483.392.467,03 euro.



A Piazza Affari, intanto, il Cavallino rampante di Maranello allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 348,5 euro.









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