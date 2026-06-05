Appuntamenti macroeconomici del 5 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 05/06/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. -1,3%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 114,4 punti; preced. 114 punti)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -8,2 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6,2 Mld Euro; preced. -6,9 Mld Euro)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,2%)
11:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
11:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 85K unità; preced. 115K unità)
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