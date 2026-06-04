Londra: balza in avanti RELX

(Teleborsa) - Bene il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , con un rialzo del 2,09%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RELX rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,56 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,08. Il peggioramento di RELX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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