Londra: balza in avanti RELX

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che avanza bene dell'1,94%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RELX più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di RELX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,68 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 25,75. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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