Londra: giornata depressa per RELX
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che mostra un decremento del 2,41%.
La tendenza ad una settimana di RELX è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per RELX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,7 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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