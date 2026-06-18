Londra: calo per RELX

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che presenta una flessione del 2,78%.



La tendenza ad una settimana di RELX è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di RELX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,62 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,04. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```