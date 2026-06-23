Madrid: performance negativa per Acciona
(Teleborsa) - Retrocede la società elettrica spagnola, con un ribasso del 2,18%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 282,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 276. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 288,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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