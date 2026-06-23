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PMI servizi USA in giugno
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23 giugno 2026 - 15.50
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PMI servizi in giugno pari a 51,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 51,1 punti).
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