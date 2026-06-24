A Londra corre Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , che tratta in rialzo del 5,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Berkeley Group Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,61%, rispetto a -0,6% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Berkeley Group Holdings . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,6 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 35,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 34,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```