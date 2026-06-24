A Londra corre Berkeley Group Holdings
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che tratta in rialzo del 5,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Berkeley Group Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,61%, rispetto a -0,6% del principale indice della Borsa di Londra).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Berkeley Group Holdings. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,6 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 35,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 34,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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