Londra: scambi al rialzo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Berkeley Group Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 38,6 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37,46. L'equilibrata forza rialzista di Berkeley Group Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 39,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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