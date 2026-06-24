Alphabet pronta a entrare nel Dow Jones. Sostituirà Verizon dal 29 giugno

Honeywell rimarrà nel DJIA dopo lo scorporo di Aerospace

(Teleborsa) - Alphabet sostituirà Verizon Communications nel Dow Jones Industrial Average (DJIA) a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 29 giugno 2026.



Honeywell International , già presente nel Dow Jones, scorporerà Honeywell Aerospace in un'operazione che dovrebbe concludersi proprio il 29 giugno. Dopo lo scorporo, la società madre di Honeywell rimarrà nel DJIA con la nuova denominazione di Honeywell Technologies mentre Honeywell Aerospace non sarà inclusa nel DJIA.



Verizon, si legge in una nota di S&P Dow Jones Indices, "rappresenta solo mezzo punto percentuale del DJIA a causa del suo prezzo azionario inferiore", aggiungendo che il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato in base al prezzo, "pertanto i titoli con prezzi persistentemente bassi hanno un impatto irrilevante sull'indice".



Il portafoglio diversificato di tecnologie e servizi digitali di Alphabet spazia dalla pubblicità all'infrastruttura cloud, dall'intelligenza artificiale all'hardware, dalla mobilità autonoma alla tecnologia sanitaria e alla distribuzione multimediale. "L'inclusione di Alphabet amplierà e rafforzerà l'esposizione del DJIA a questi settori dinamici dell'economia statunitense. La sua maggiore capitalizzazione di mercato e il prezzo delle azioni più elevato, insieme all'ampiezza delle sue attività, la rendono un componente più rappresentativo del settore dei servizi di comunicazione all'interno del DJIA.", ha precisato S&P Dow Jones Indices.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

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