Cina, surplus bilancia commerciale di maggio sale oltre le attese a 105,43 mld

(Teleborsa) - Le esportazioni e importazioni cinesi sono aumentate a maggio 2026, mentre è salito più del previsto il surplus commerciale della grande economia asiatica.



É quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano un incremento del saldo della bilancia commerciale, in surplus per 105,43 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 84,8 miliardi precedente (rivisto da 84,82 miliardi). Superate le attese del mercato che erano per un saldo di 92,1 miliardi.



Le esportazioni sono salite del 19,4%, dopo il +14,1% registrato ad aprile e rispetto al +15% atteso dagli analisti, mentre le importazioni sono aumentate del 27,4%, dopo il +25,3% del mese precedente e rispetto al +25% atteso.



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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