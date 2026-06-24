Eni, buyback da 100 milioni tra il 15 e il 19 giugno

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 15 e il 19 giugno 2026, complessivamente 4.583.344 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,15% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 21,8181 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.947,47 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 20.028.482 azioni, pari allo 0,66% del capitale sociale, per un controvalore di 459.916.450,61 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 106.856.589 azioni proprie pari al 3,53% del capitale sociale.















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