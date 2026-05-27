Eni completa la prima tranche del buyback e prepara nuovi acquisti fino a 297,9 milioni di azioni

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato tra il 19 e il 22 maggio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2026, complessivamente 3.363.076 azioni proprie (pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 23,7630 euro per azione, per un controvalore pari a 79.916.639,44 euro.



Con gli acquisti sopra indicati, Eni ha specificato che si è conclusa la prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie della Società per il 2026, avviato l'8 maggio 2026.



Dall'inizio del piano, la Società del Cane a sei zampe ha acquistato 5.100.000 azioni proprie, pari allo 0,17% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 119.916.609,39 euro. Considerando anche le azioni già detenute in portafoglio, Eni possiede attualmente 91.928.107 azioni proprie, corrispondenti al 3,04% del capitale sociale.



La società ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni avvierà una seconda tranche del buyback, autorizzata dall'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2026, con l'obiettivo di completare il piano complessivo da 2,8 miliardi di euro comunicato il 24 aprile 2026, eventualmente incrementabile fino a un massimo di 4 miliardi di euro in presenza di ulteriori condizioni favorevoli.



La seconda tranche prevede l'acquisto di un massimo di 297,9 milioni di azioni Eni, pari a circa il 9,8% del capitale sociale, con durata fino alla fine di aprile 2027. Le azioni acquistate saranno annullate senza riduzione del capitale sociale, con la finalità di garantire agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Milan tramite un intermediario indipendente, nel rispetto della normativa vigente e con successiva informativa al mercato.















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