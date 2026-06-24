ETI, l'azienda di impianti per l'oil & gas si quota a Piazza Affari a inizio luglio

(Teleborsa) - ETI, società attiva nel settore delle infrastrutture, specializzata nella costruzione, manutenzione e riparazione di pipeline e impianti per il trasporto di fluidi e gas, si avvicina alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 3 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari la settimana seguente. Value Track SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



Fondata nel 2000, la società opera sia in qualità di general contractor sia di subcontractor, con una presenza consolidata in Italia e una crescente espansione internazionale. Nel corso degli anni, ETI ha sviluppato un solido track record nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse, principalmente nei settori Oil & Gas e idrico, consolidando progressivamente il proprio posizionamento quale partner qualificato di primari operatori infrastrutturali e committenti industriali, sia sul mercato domestico sia internazionale. Al 31 dicembre 2025 la società ha registrato ricavi delle vendite pari a 20,2 milioni di euro, prevalentemente realizzati in Italia.



Il consiglio di amministrazione alla data di inizio delle negoziazioni sarà composto da: Lisa Fresolone (presidente); Cristian Fresolone (AD); Lorenzo Casadei (amministratore); Francesca Zezzi (amministratore); Edoardo Ruffolo (amministratore); Giuseppe Puttini (amministratore indipendente).



Gli azionisti significativi prima dell'ammissione sono: Immobiliare FB al 40,00% (società riconducibile a Lisa Fresolone e Maria Grazia Bruschi); Italia Salinaro al 21,25%; Seraco al 20,00% (società riconducibile a Francesco Ruffolo); Cristian Fresolone al 10,00%; Lorenzo Casadei al 7,50%; Alfredo Sisinni al 1,25%.



Oltre alle azioni ordinarie e ai warrant, dall'ammissione alle negoziazioni saranno presenti 454.545 azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares - PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Immobiliare FB S.r.l., Italia Salinaro, Seraco S.r.l., Cristian Fresolone, Lorenzo Casadei e Alfredo Sisinni in misura proporzionale alla partecipazione detenuta nell’emittente prima dell’ammissione, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di obiettivi di redditività e di indebitamento al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028.

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