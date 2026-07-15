Smart Capital e VSL anchor investors nell'IPO di Guidotti Ships con 2 milioni ciascuno

(Teleborsa) - Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha sottoscritto gli accordi definitivi
finalizzati alla partecipazione, in qualità di anchor investor
, alla quotazione su Euronext Growth Milan di Guidotti Ships
. L'operazione sarà realizzata unitamente a VSL Investment & Advisory
, operatore con cui Smart Capital ha già realizzato importanti operazioni di investimento in Midolini Group e Next Geosolutions Europe
.
In qualità di anchor investor, Smart Capital e VSL si sono impegnati a sottoscrivere congiuntamente
una quota dell'aumento di capitale a servizio della quotazione per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro
(pari a circa 2 milioni ciascuno), nell'ambito di un'offerta interamente in aumento di capitale del valore di circa 6 milioni di euro. L'equity value pre-money della società ai fini dell'investimento è pari a 11,5 milioni di euro, con un equity value post-money atteso di 17,5 milioni di euro.
Guidotti Ships è uno dei principali operatori italiani specializzati nei servizi marittimi offshore
, con una consolidata esperienza nel supporto alle piattaforme energetiche del Mare Adriatico. Nel 2025 il Gruppo ha registrato
un valore della produzione di circa 6,8 milioni di euro e un EBITDA di circa 3 milioni di euro, con una marginalità superiore al 40%.
Smart Capital e VSL hanno, inoltre, negoziato un set di accordi di governance
che prevede il coinvolgimento degli anchor investor nelle principali decisioni strategiche della società. In particolare, gli anchor investor avranno diritto di nominare due membri del CdA, di cui uno designato da Smart Capital, e il presidente del Collegio Sindacale. Gli accordi prevedono altresì una dividend policy, un meccanismo di Price Adjustment Shares - che subordina l'assegnazione definitiva di una parte delle partecipazioni dei soci fondatori al conseguimento di specifici obiettivi di EBITDA e di generazione di cassa nel periodo successivo alla quotazione, al fine di allineare gli interessi dei fondatori al raggiungimento dei target economico-finanziari post-quotazione - nonché impegni di lock-up a carico dei soci e degli anchor investor per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Sono inoltre previsti meccanismi volti a facilitare l'exit degli anchor investor nel medio periodo.
"Guidotti Ships rappresenta un'eccellenza italiana in un settore altamente specializzato, con un modello di business resiliente, elevata redditività e importanti prospettive di crescita. Siamo lieti di affiancare, in qualità di anchor investor, Domenico Guidotti e la Società in un progetto imprenditoriale che riteniamo possa creare valore nel medio-lungo periodo", hanno detto Andrea Costantini
, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana
, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital.