Officina Stellare, Global Aerospace Technologies Investments sale al 59,38%

(Teleborsa) - Officina Stellare , società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical nei settori dello Spazio, dell’Aeronautica, dei Sistemi di Difesa, del Navale e della Cybersecurity, ha ricevuto in data 3 giugno 2026, da parte di Global Aerospace Technologies Investments la comunicazione circa il superamento, avvenuto in data 1° giugno 2026, della soglia di rilevanza del 50% del capitale sociale della Società. In particolare, Global Aerospace Technologies Investments ha dichiarato di detenere 10.323.974, corrispondenti al 59,38% del capitale sociale di Officina Stellare (OS).



L’ingresso nel capitale sociale di OS da parte di Global Aerospace Technologies Investments è conseguente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group in OS ed avviene in esenzione dall’obbligo di procedere con un’offerta pubblica di acquisto in conformità con quanto previsto dal regolamento degli emittenti.



Tra gli altri azionisti significativi di OS, figurano Virgilio Holding con il 13,06%, Mirak Enterprise con il 5,28% e Astro Alliance con il 5,28%.

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