Officina Stellare, Franzoni: il passaggio a EXM è nella logica delle cose

Officina Stellare festeggia. Dopo il debutto avvenuto nel 2019, la società ha di recentecon Global Aerospace Technologies Group (GATG). L'operazione ha portato alla costituzione di un nuovo grande gruppo industriale italiano, quotato sull'EGM, specializzato nello sviluppo di prodotti e tecnologie avanzate per i settori dell'aerospazio e della difesa.Durante l'evento, Alessandro Franzoni, CEO del Gruppo, ha dichiarato: "Quella di oggi è certamente una grande evoluzione, ma soprattutto un. L'azienda allarga il proprio perimetro, includendo nuove capacità, competenze e tecnologie. Ci stiamo spostando sempre di più da una realtà focalizzata su un segmento specifico a un player attivo nell'intero comparto dell'aerospazio e della difesa. In questo momento storico, obiettivi che si possono raggiungere soltanto crescendo di dimensione".Il percorso di crescita è testimoniato anche dai numeri: in 7 anni la capitalizzazione di Officina Stellare è passata da 33 milioni a 800 milioni di euro. Un salto di qualità che, tra cui il passaggio dal mercato EGM al listino principale di Borsa Italiana (EXM), un'ipotesi che l'azienda ha confermato essere già al vaglio e, come ha concluso lo stesso Franzoni: "Sì, è un'opzione che stiamo certamente considerando e che rientra nella logica naturale delle cose".