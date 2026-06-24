Kruso Kapital apre seconda filiale ProntoPegno ad Atene

(Teleborsa) - Kruso Kapital prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento a livello internazionale, aprendo una seconda filiale a marchio ProntoPegno ad Atene, dopo il debutto nel mercato greco avvenuto nel 2022.



L’apertura - si legge in una nota - si inserisce in un mercato in evoluzione, dove il settore del credito su pegno in Grecia ha raggiunto un valore stimato di circa 130 milioni di euro (dati al 2024), con una crescita attesa intorno al 2,3% annuo nei prossimi anni.



A livello globale, il comparto continua a espandersi grazie alla crescente domanda di soluzioni di liquidità rapide e accessibili, soprattutto da parte di clienti non pienamente serviti dal sistema bancario tradizionale: in questo scenario, i prestiti alternativi garantiti da oro, gioielli e orologi di marca si confermano centrali.

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