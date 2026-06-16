SpaceX, ancora forti acquisti sul titolo (+9%) dopo il rally registrato dal debutto

(Teleborsa) - Prosegue la corsa di SpaceX
che segna, al momento, un progresso del 9,2% in area 210 dollari, dopo avere registrato un rialzo complessivo di oltre il 40% nelle sue prime due sedute sul Nasdaq
.
I guadagni hanno portato il valore di mercato dell'azienda spaziale fondata da Elon Musk a oltre 2,5 trilioni di dollari alla chiusura di ieri.
SpaceX ha esercitato l’opzione di over-allotment dell’IPO
, che consente ai sottoscrittori di vendere ulteriori 83,3 milioni di azioni. La cosiddetta greenshoe aumenta l'importo raccolto a 86,2 miliardi di dollari, ovvero 85,7 miliardi di dollari dopo aver sottratto i 500 milioni di dollari di spese di sottoscrizione.
Infine, l'azienda ha annunciato oggi l'acquisizione di Anysphere
, la società di software che ha creato l'agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale Cursor. L'operazione, interamente in titoli e il cui closing è atteso nel terzo trimestre di quest'anno
, ha un controvalore di 60 miliardi di dollari.