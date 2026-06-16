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SpaceX, ancora forti acquisti sul titolo (+9%) dopo il rally registrato dal debutto

Finanza, Scienza e tecnologia
SpaceX, ancora forti acquisti sul titolo (+9%) dopo il rally registrato dal debutto
(Teleborsa) - Prosegue la corsa di SpaceX che segna, al momento, un progresso del 9,2% in area 210 dollari, dopo avere registrato un rialzo complessivo di oltre il 40% nelle sue prime due sedute sul Nasdaq.

I guadagni hanno portato il valore di mercato dell'azienda spaziale fondata da Elon Musk a oltre 2,5 trilioni di dollari alla chiusura di ieri.

SpaceX ha esercitato l’opzione di over-allotment dell’IPO, che consente ai sottoscrittori di vendere ulteriori 83,3 milioni di azioni. La cosiddetta greenshoe aumenta l'importo raccolto a 86,2 miliardi di dollari, ovvero 85,7 miliardi di dollari dopo aver sottratto i 500 milioni di dollari di spese di sottoscrizione.

Infine, l'azienda ha annunciato oggi l'acquisizione di Anysphere, la società di software che ha creato l'agente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale Cursor. L'operazione, interamente in titoli e il cui closing è atteso nel terzo trimestre di quest'anno, ha un controvalore di 60 miliardi di dollari.

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