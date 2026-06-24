Wall Street in rosso con il sell-off sul tech

(Teleborsa) - Seduta sottotono a Wall Street, appesantita dal comparto tech.
Ad esser state più colpite dalle vendite sono le aziende maggiormente esposte alla filiera dell’intelligenza artificiale
. Dopo mesi di euforia, crescono infatti i dubbi se siano giustificabili valutazioni molto alte in assenza di ritorni tangibili
che dovrebbero arrivare dai massicci piani di investimento annunciati dalle società.
Allo stesso tempo, il sentiment ha beneficiato di alcuni segnali di graduale normalizzazione del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz
, a seguito della riduzione delle ostilità tra Iran e Israele, attenuando ulteriormente le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio.
A New York, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 51.667 punti, mentre chiude in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 7.365 punti.
In forte calo il Nasdaq 100
(-3,29%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-1,46%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo per l'ufficio
(+1,77%), sanitario
(+1,37%) e utilities
(+0,83%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti informatica
(-3,66%), beni industriali
(-2,03%) e materiali
(-1,60%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, IBM
(+5,00%), Merck
(+3,57%), Johnson & Johnson
(+3,37%) e Verizon Communication
(+3,02%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia
, che ha terminato le contrattazioni a -4,15%.
Si concentrano le vendite su Caterpillar
, che soffre un calo del 3,72%.
Vendite su Honeywell International
, che registra un ribasso del 2,50%.
Seduta negativa per Nike
, che mostra una perdita dell'1,88%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Axon Enterprise
(+5,61%), Thomson Reuters
(+5,43%), GE Healthcare Technologies
(+5,08%) e Charter Communications
(+4,95%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Micron Technology
, che ha chiuso a -13,18%.
Tonfo di ARM Holdings
, che mostra una caduta del 10,14%.
Lettera su Marvell Technology
, che registra un importante calo del 9,36%.
Scende Lam Research
, con un ribasso del 9,33%.