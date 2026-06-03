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Londra 16:38
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Francoforte 16:38
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Opening Bell stonata per Wall Street

Focus su Medio Oriente e dati macro

Commento, Finanza
Opening Bell stonata per Wall Street
(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street come peraltro anticipato dall'andamento negativo dei future sugli indici statunitensi, dopo i record della vigilia. Resta sotto osservazione la situazione in Medio Oriente che continua a preoccupare gli investitori con i nuovi scontri tra USA e Iran che mettono a dura prova il fragile cessate il fuoco e appannano le speranze di un accordo.

Intanto, sul fronte macro, notizie positive sono giunte dal mercato del lavoro con l'occupazione nel settore privato risultata superiore alle aspettative degli analisti, secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing (ADP), l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 5 giugno.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,40%; l'S&P-500 rimane a 7.605 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,3%); sulla parità l'S&P 100 (+0,04%).







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