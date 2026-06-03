Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street come peraltro anticipato dall'andamento negativo dei future sugli indici statunitensi, dopo i record della vigilia. Resta sotto osservazione la situazione in Medio Oriente
che continua a preoccupare gli investitori con i nuovi scontri tra USA e Iran che mettono a dura prova il fragile cessate il fuoco e appannano le speranze di un accordo.
Intanto, sul fronte macro, notizie positive sono giunte dal mercato del lavoro con l'occupazione nel settore privato
risultata superiore alle aspettative degli analisti, secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing
(ADP), l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro
che verrà pubblicato venerdì prossimo, 5 giugno.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
scambia con un calo dello 0,40%; l'S&P-500
rimane a 7.605 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,3%); sulla parità l'S&P 100
(+0,04%).