Milano 9:55
50.164 +0,25%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:55
10.351 +0,18%
24.941 +0,59%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Controllato progresso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in salita dello 0,57%.

L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,7954 e primo supporto individuato a 0,7846. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8062.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```