Milano 16:28
50.415 +1,29%
Nasdaq 16:28
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Dow Jones 16:28
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Londra 16:28
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Francoforte 16:28
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Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Discreta performance per il Franco rosso crociato contro USD, che si è attestato a 0,7866.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7885, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7829. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,7941.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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