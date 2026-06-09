Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
La giornata dell'8 giugno chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,16%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8008, mentre il primo supporto è stimato a 0,7922. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8094.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)