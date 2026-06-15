Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 14/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,26%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8008, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7961. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8055.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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