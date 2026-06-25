Milano 10:37
51.839 +0,39%
Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:37
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Francoforte 10:37
24.886 +0,59%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Nuovo spunto rialzista per l'indice svizzero, che guadagna bene e porta a casa un +1,49%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.235,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13.883,1. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.587.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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