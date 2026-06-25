Class Editori, assemblea approva bilancio e autorizzazione acquisto azioni proprie

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Class Editori ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, chiuso con un risultato netto consolidato è negativo per 5,80 milioni di euro, mentre la capogruppo Class Editori Spa ha riportato nel 2025 un risultato netto dopo le imposte

negativo per 7,99 milioni di euro.



L’Assemblea ha approvato la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” e ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione della già menzionata relazione.



Nominati due consiglieri, Oreste Pollicino e Diletta Livi, già cooptati rispettivamente nelle riunioni del 14 novembre 2025 e 17 aprile 2026, in sostituzione dei dimissionari Consiglieri Giorgio Luigi Guatri e Giovanna Della Posta. I Consiglieri nominati resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027 e agli stessi è stato attribuito il medesimo compenso a suo tempo stabilito fissato per i Consiglieri cessati.



L’Assemblea ha conferito per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vicepresidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro: di procedere all’acquisto di azioni proprie di categoria “A” entro il limite del 10% del capitale sociale, e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; di fissare il prezzo unitario di acquisto minimo in un importo corrispondente alla parità contabile, essendo le azioni prive del valore nominale, e massimo in misura non superiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa nei tre giorni di trattazione precedenti a quello in cui viene effettuata l’operazione di acquisto.

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