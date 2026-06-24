Commissione emetterà 80 miliardi di euro di EU-Bonds nella seconda metà del 2026

I dettagli

(Teleborsa) - La Commissione europea, che si indebita sui mercati internazionali dei capitali per conto dell'UE, ha annunciato l'intenzione di emettere fino a 80 miliardi di euro di EU-Bonds nella seconda metà del 2026. Ciò porterà l'emissione totale prevista per il 2026 a 180 miliardi di euro, in linea con l'indicazione precedente della Commissione per l'anno.



I proventi saranno utilizzati per finanziare i programmi politici dell'UE finanziati tramite prestiti sui mercati dei capitali. Questi includono erogazioni agli Stati membri dell'UE nell'ambito del programma NextGenerationEU, il sostegno all'Ucraina (compresi i pagamenti nell'ambito del nuovo prestito di sostegno all'Ucraina), erogazioni nell'ambito dello strumento Security Action for Europe (SAFE) e contributi ad altri programmi dell'UE.



La Commissione continuerà a effettuare tutte le emissioni secondo il suo approccio di finanziamento unificato, utilizzando un mix di strumenti a lungo e a breve termine. La Commissione continuerà inoltre a emettere obbligazioni green NextGenerationEU sulla base delle spese green dichiarate dagli Stati membri nell'ambito del Recovery and Resilience Facility. Ad oggi, sono stati raccolti 84,3 miliardi di euro attraverso l'emissione di obbligazioni green NextGenerationEU. Tali emissioni potranno continuare anche dopo il 2026, nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento gestite nell'ambito del finanziamento NextGenerationEU.



Utilizzando i proventi derivanti dalle obbligazioni UE e dalle obbligazioni green NextGenerationEU emesse a partire dalla metà del 2021, la Commissione ha finora erogato oltre 241,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 166 miliardi di euro in prestiti agli Stati membri dell'UE nell'ambito del Recovery and Resilience Facility. Fino a 78,4 miliardi di euro sono stati stanziati per altri programmi dell'UE che beneficiano dei finanziamenti NextGenerationEU. L'indebitamento dell'UE continuerà inoltre a finanziare gli esborsi all'Ucraina nell'ambito del programma di finanziamento per l'Ucraina (di cui sono già stati erogati 25,6 miliardi di euro su un totale di 33 miliardi), nonché a fornire nuovo sostegno nell'ambito del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. L'indebitamento dell'UE finanzia anche lo strumento SAFE, che sostiene l'acquisizione di capacità legate alla difesa attraverso prestiti agli Stati membri, e i cui prefinanziamenti sono iniziati a maggio 2026.



Da gennaio 2023, la Commissione emette EU-Bonds a marchio unico anziché obbligazioni separate per singoli programmi, con operazioni basate su piani di finanziamento semestrali strutturati e finestre di emissione preannunciate. La crescente profondità e liquidità della curva dei rendimenti degli EU-Bonds si è riflessa anche nell'esecuzione di operazioni sindacate. Nel 2026, diverse emissioni sono state prezzate in riferimento a punti della curva dei rendimenti dell'UE. L'utilizzo della curva dei rendimenti dei titoli di Stato europei (EU-Bond) come riferimento per la determinazione dei prezzi favorisce un'efficiente formazione dei prezzi e infonde fiducia agli investitori nei mercati volatili.



Nella seconda metà del 2026, la Commissione prevede di emettere EU-Bond attraverso quattro sindacazioni e sei aste. Le aste continueranno a svolgere un ruolo importante nel programma, con tranche a tre stadi e assegnazioni non competitive successive a ciascuna asta. Anche i finanziamenti a breve termine, inclusi gli EU-Bills, continueranno a integrare le emissioni di titoli di Stato europei della Commissione.



(Foto: © andreykuzmin / 123RF)

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