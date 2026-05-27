Dotstay, nuovo AuCap da 500 mila euro per rafforzamento patrimoniale e sviluppo

(Teleborsa) - Il CdA di Dotstay , società quotata su su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha dato parziale esecuzione alla delega conferita dall'assemblea del 31 ottobre 2022, deliberando di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione entro il 23 settembre 2026 per un importo di massimi 500 mila euro, mediante emissione di massime 277.777 nuove azioni.



Le azioni rivenienti saranno offerte in sottoscrizione ad investitori professionali in conformità con la disciplina vigente al prezzo di emissione di 1,80 euro per azione. L'aumento di capitale si pone in continuità con i precedenti aumenti di capitale deliberati dal CdA rispettivamente il 20 novembre 2024, il 26 giugno 2025 e il 27 novembre 2025, e mira a sostenere il piano di rafforzamento patrimoniale e lo sviluppo attraverso l'apertura del capitale a soggetti terzi.

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