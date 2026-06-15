VNE, l'assemblea approva bilancio 2025, destinazione dell'utile e nomina gli organi societari

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di VNE ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, con contestuale presentazione del bilancio consolidato, e deliberato di destinare l’utile, pari a Euro 547.665, a riserva legale per Euro 27.384 e a riserva straordinaria per Euro 520.281.



Inoltre, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da 3 membri: Lorenzo Verona (presidente e amministratore delegato), Nicolino Verona, e Maurizio Baldassarini (indipendente).



I soci hanno anche nominato il collegio sindacale per il periodo 2026 – 2028, costituito da Mariapia Marsico (presidente ), Fabrizio Bevilacqua (effettivo) e Gianpaolo Soreca (effettivo).

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