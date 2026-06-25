Iliad, Fitch alza il rating a "BB+" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il rating di Iliad a "BB+" da "BB". L'outlook è stabile. L'upgrade riflette un netto miglioramento nella generazione di free cash flow (FCF), con la leva finanziaria netta dell'EBITDA che scende al di sotto della soglia di upgrade di 3,8x a fine 2025, e la previsione che il cash flow from operations (CFO)al netto di capex/debito lordo tenderà a raggiungere un livello "BB+" entro il 2029.



L'outlook stabile riflette la previsione che la leva finanziaria di Iliad Holding aumenterà solo temporaneamente al di sopra della soglia di 3,8x in seguito all'acquisizione da parte di Iliad degli asset di SFR e della relativa base clienti, per poi scendere a 3,7x entro due anni dal completamento della transazione nella seconda metà del 2027. La transazione è tuttavia soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione. Fitch prevede che Iliad Holding gestirà la propria leva finanziaria definita internamente al di sotto del limite interno di 4,0x, escluse potenziali operazioni di fusione e acquisizione.

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