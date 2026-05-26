Cirsa, Moody's alza il rating a "Ba3" con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha alzato il rating di Cirsa Enterprises , società spagnola attiva nel settore del gioco d'azzardo, da B1 a Ba3. Contestualmente, ha anche alzato a Ba3 da B1 i rating degli strumenti obbligazionari senior garantiti da 575 milioni di euro con scadenza 2031, senior garantiti a tasso variabile da 425 milioni di euro con scadenza 2032, senior garantiti da 375 milioni di euro con scadenza 2028 e senior garantiti da 450 milioni di euro con scadenza 2029, tutti emessi da Cirsa Finance International, una controllata diretta della società. L'outlook è stato modificato da positivo a stabile.



"Abbiamo alzato il rating di Cirsa a Ba3 grazie al miglioramento dei parametri finanziari raggiunti e alla politica finanziaria più prudente adottata dopo la quotazione in borsa avvenuta nel luglio 2025", afferma Kristin Yeatman, Vicepresidente e Analista Senior di Moody's Ratings e lead analyst per Cirsa.

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