Listini USA incerti con focus sui segnali da tech e macro

(Teleborsa) - Seduta incerta a Wall Street con il Dow Jones
che avanza a 52.073 punti, mentre l'S&P-500
rimane a 7.357 punti.
Sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,62%); in frazionale calo l'S&P 100
(-0,54%). Beni industriali
(+2,17%), sanitario
(+1,65%) e materiali
(+1,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori beni di consumo secondari
(-1,42%), telecomunicazioni
(-1,13%) e beni di consumo per l'ufficio
(-1,04%) sono tra i più venduti.
Se da un lato il sentiment beneficia dei segnali positivi giunti dai conti ben oltre le attese e delle ottime previsioni
di Micron Technology
che hanno rafforzato la fiducia nel settore dell'intelligenza artificiale, dall'altro pesa Apple
dopo l'annuncio di un aumento dei prezzi per le sue linee di prodotti MacBook e iPad
, citando una carenza di chip di memoria
e componenti di archiviazione.
Focus anche sui segnali arrivati oggi dall'agenda macro in scia alla revisione al rialzo della crescita dell'economia statunitense nel 1° trimestre del 2026
: il PIL è salito del 2,1% su base trimestrale
, rispetto al +1,6% della seconda stima e contro il +0,5% del trimestre precedente. Il PCE price index
, una misura dell'inflazione, si è attestato al 4,1% annuo
(dal 3,8%), mentre l'indice PCE core
, come previsto, registra un +3,4% rispetto al +3,3% precedente.
Inoltre, la spesa dei consumatori statunitensi
ha accelerato a maggio, nonostante l'incremento dei prezzi al ritmo più rapido degli ultimi tre anni, a dimostrazione della capacità degli americani di superare le conseguenze della guerra con l'Iran: i consumi personali
sono infatti aumentati dello 0,7% rispetto al +0,4% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e contro il +0,6% atteso dagli analisti. I redditi personali
hanno registrato anch'essi un incremento dello 0,7%, rispetto al dato flat del mese precedente e del +0,4% stimato dal consensus.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Caterpillar
(+5,65%), Merck
(+2,63%), United Health
(+2,58%) e Honeywell International
(+1,77%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple
, che continua la seduta con -6,24%.
Soffre Microsoft
, che evidenzia una perdita del 3,70%.
Preda dei venditori Amazon
, con un decremento del 2,96%.
Si concentrano le vendite su McDonald's
, che soffre un calo del 2,58%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Micron Technology
(+15,76%), Applied Materials
(+10,41%), Qualcomm
(+7,77%) e KLA-Tencor
(+7,36%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MicroStrategy Incorporated
, che ottiene -8,01%.
Seduta negativa per Apple
, che scende del 6,24%.
Sensibili perdite per Palantir Technologies
, in calo del 5,50%.
In apnea Atlassian
, che arretra del 5,42%.