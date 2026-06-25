Londra: brillante l'andamento di Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Balza in avanti il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 7,205 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7,151. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7,117.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```