Lottomatica in calo dopo un disegno di legge sul prelievo dalle scommesse sportive

Equita: "Non rilevante per i concessionari"

(Teleborsa) - Lottomatica cede lo 0,91% in Borsa sulla notizia, riportata dal Sole24Ore, della presentazione di un disegno di legge a firma del parlamentare di Fratelli d'Italia Marcheschi che ipotizza un prelievo del 2% sulla raccolta sugli eventi organizzati dalla FIGC, stimato in circa 230 milioni di euro, da destinare al finanziamento dei club di calcio italiani.



Equita ha però minimizzato l'impatto: la proposta sarebbe a parità di gettito erariale, configurandosi come una riallocazione di risorse a favore della FIGC senza impatto sui concessionari. Gli analisti sottolineano inoltre che "la proposta di intervento a favore dei club non è nuova ed è emersa già negli anni passati, senza trovare poi una effettiva implementazione".

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