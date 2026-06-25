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Ludoil, Green Bond da 40 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di biometano Engas in Sicilia

Finanza
Ludoil, Green Bond da 40 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di biometano Engas in Sicilia
(Teleborsa) - Il Gruppo Ludoil accede ai mercati della finanza sostenibile con l’emissione di un Green Bond, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro della durata di 7 anni, destinato al finanziamento del "Progetto Engas", relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di biometano nel Comune di Enna, in Sicilia, con una capacità autorizzata di oltre 5 mln smc/anno.

Il Green Bond beneficia del supporto di SACE attraverso Garanzia Archimede, lo strumento SACE dedicato al sostegno di iniziative strategiche per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.

L’emissione è stata strutturata in coerenza con i Green Bond Principles dell’ICMA, standard internazionale di riferimento per le emissioni obbligazionarie destinate a supportare investimenti a comprovata valenza ambientale.

L’impianto Engas sorgerà nell’area industriale di Dittaino. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata e della frazione verde, con una capacità autorizzata pari a circa 69.000 tonnellate annue, di cui 51.000 tonnellate/anno di FORSU e 18.000 tonnellate/anno di verde. L’impianto sarà finalizzato alla produzione di biometano destinato all’immissione nella rete nazionale, contribuendo alla trasformazione degli scarti organici in risorse riutilizzabili secondo un modello pienamente coerente con i principi dell’economia circolare.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee a sostegno del biometano e beneficia del regime previsto dal Decreto Ministeriale del 15 settembre 2022, c.d. Decreto Biometano e successivi aggiornamenti, volto a promuovere lo sviluppo di nuovi impianti alimentati da matrici organiche avanzate.

"Con l'emissione di questo Green Bond, il Gruppo Ludoil consolida il proprio posizionamento di principale Multi-Energy Company privata italiana. Il progetto Engas, insieme agli impianti Raco, Gaia, e al nostro portafoglio di generazione rinnovabile, testimonia l'impegno concreto del Gruppo nella trasformazione energetica nazionale. Una diversificazione strutturale verso biometano e fonti rinnovabili che risponde alle sfide della decarbonizzazione e della sicurezza energetica del Paese. Esprimiamo la nostra gratitudine a Crédit Agricole Italia e UniCredit per la strutturazione di questa operazione secondo i più alti standard di finanza sostenibile, e a SACE per il riconoscimento del valore strategico di questa infrastruttura". ha dichiarato Donato Ammaturo, Presidente del Gruppo Ludoil.
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