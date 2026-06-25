Ludoil, Green Bond da 40 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di biometano Engas in Sicilia

(Teleborsa) - Il Gruppo Ludoil accede ai mercati della finanza sostenibile con l’emissione di un Green Bond, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro della durata di 7 anni, destinato al finanziamento del "Progetto Engas", relativo alla realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di biometano nel Comune di Enna, in Sicilia, con una capacità autorizzata di oltre 5 mln smc/anno.



Il Green Bond beneficia del supporto di SACE attraverso Garanzia Archimede, lo strumento SACE dedicato al sostegno di iniziative strategiche per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.



L’emissione è stata strutturata in coerenza con i Green Bond Principles dell’ICMA, standard internazionale di riferimento per le emissioni obbligazionarie destinate a supportare investimenti a comprovata valenza ambientale.



L’impianto Engas sorgerà nell’area industriale di Dittaino. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata e della frazione verde, con una capacità autorizzata pari a circa 69.000 tonnellate annue, di cui 51.000 tonnellate/anno di FORSU e 18.000 tonnellate/anno di verde. L’impianto sarà finalizzato alla produzione di biometano destinato all’immissione nella rete nazionale, contribuendo alla trasformazione degli scarti organici in risorse riutilizzabili secondo un modello pienamente coerente con i principi dell’economia circolare.



L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee a sostegno del biometano e beneficia del regime previsto dal Decreto Ministeriale del 15 settembre 2022, c.d. Decreto Biometano e successivi aggiornamenti, volto a promuovere lo sviluppo di nuovi impianti alimentati da matrici organiche avanzate.



"Con l'emissione di questo Green Bond, il Gruppo Ludoil consolida il proprio posizionamento di principale Multi-Energy Company privata italiana. Il progetto Engas, insieme agli impianti Raco, Gaia, e al nostro portafoglio di generazione rinnovabile, testimonia l'impegno concreto del Gruppo nella trasformazione energetica nazionale. Una diversificazione strutturale verso biometano e fonti rinnovabili che risponde alle sfide della decarbonizzazione e della sicurezza energetica del Paese. Esprimiamo la nostra gratitudine a Crédit Agricole Italia e UniCredit per la strutturazione di questa operazione secondo i più alti standard di finanza sostenibile, e a SACE per il riconoscimento del valore strategico di questa infrastruttura". ha dichiarato Donato Ammaturo, Presidente del Gruppo Ludoil.

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