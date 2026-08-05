Banca Agricola Popolare di Sicilia, utile lordo di 36,2 milioni (+9,4%) nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Banca Agricola Popolare di Sicilia ha registrato un risultato lordo di 36,2 milioni euro (+9,4% annuo), interamente afferente alla sua attività core.



Il margine di intermediazione si è attestato a 112,0 milioni, in aumento dell'1,2%, il margine di interesse è stato pari a 70,8 milioni, in costante consolidamento a/a.



Le commissioni attive si sono fissate a 40,9 milioni, in crescita dello 0,8%.



Il risparmio gestito è ad oltre 1,6 miliardi, segnando un +5,4% da fine 2025.



Degni di nota anche il sostegno a famiglie e imprese con 223 milioni di nuove erogazioni e la prosecuzione degli investimenti in digital, fintech e green transition.



Il Total Capital Ratio si è attestato al 25,3%, rispetto al 25,7% di fine 2025, a fronte di un minimo regolamentare del 15,06%,

il LCR è stato pari al 222,6% mentre sono di oltre 1,7 miliardi le attività prontamente liquidabili.



Infine, la società comunica il pagamento, il prossimo dicembre, della seconda tranche di dividendo ordinario e del dividendo straordinario, per ulteriori 12 milioni.

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