Partono in territorio positivo i listini europei trainati dal tech

(Teleborsa) - Partenza in lieve aumento per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee.
Seduta dominata dalla ripresa del rally dei semiconduttori
dopo che Micron Technology
ha chiuso il terzo trimestre
dell'anno fiscale 2026 (terminato il 28 maggio 2026) con ricavi pari a 41,46 miliardi di dollari
, rispetto ai 23,86 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 9,30 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Il dato ha superato di gran lunga le stime
di 35,85 miliardi di dollari degli analisti (secondo dati LSEG). A Piazza Affari
ne approfittano Stm
e Technoprobe
che guidano rispettivamente il listino principale e quello delle MidCap con guadagni superiori al 4%.
Attenzione rivolta anche al Medio Oriente
dopo che l'Iran ha dichiarato
che solo le rotte marittime designate
dalle sue autorità sono consentite per il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, avvertendo le navi di non utilizzare percorsi alternativi annunciati da altre autorità.
Sul fronte macroeconomico
, migliora
la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di giugno 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 84 punti
dagli 82 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 83. Attesa in lieve miglioramento
anche la fiducia dei consumatori tedeschi
nel mese di luglio 2026. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -29,2 punti, rispetto al -29,7 precedente. Gli analisti stimavano un miglioramento maggiore del sentiment fino a -27,8 punti.
Confermati i dati sulla crescita il PIL spagnolo
nel 1° trimestre 2026. Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,6%
, rispetto al +0,6% indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Nel 4° trimestre 2025 si era registrata una variazione pari a +0,8%.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,135. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.981,6 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 69,82 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +72 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%. Tra i listini europei
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,36%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,48%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 54.579 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,49%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,33%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente STMicroelectronics
, che vanta un incisivo incremento del 4,26%.
Denaro su Prysmian
, che registra un rialzo dell'1,99%.
Sostanzialmente tonico Enel
, che registra una plusvalenza dell'1,26%.
Guadagno moderato per DiaSorin
, che avanza dello 0,93%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Lottomatica
, che ottiene -2,65%.
Soffre Avio
, che evidenzia una perdita dell'1,97%.
Si muove sotto la parità Nexi
, evidenziando un decremento dell'1,48%.
Contrazione moderata per ENI
, che soffre un calo dell'1,18%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+5,01%), LU-VE Group
(+1,22%), Safilo
(+1,14%) e Carel Industries
(+1,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply
, che ottiene -3,23%.
Preda dei venditori D'Amico
, con un decremento del 2,42%.
Sottotono Technogym
che mostra una limatura dell'1,17%.
Deludente Sesa
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.