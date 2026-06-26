Milano 10:30
51.198 -1,13%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:30
10.481 -0,46%
Francoforte 10:30
24.796 -0,79%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 31.715,1 con prima area di resistenza vista a 32.434,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31.457,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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