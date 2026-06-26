Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Lo scenario di breve periodo dell'indice MDAX evidenzia un declino dei corsi verso area 31.715,1 con prima area di resistenza vista a 32.434,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31.457,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)