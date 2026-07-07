Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Balza in avanti l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,90%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33.785,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32.303,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35.267,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)