Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Vigoroso rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,52%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32.898,6, mentre il primo supporto è stimato a 31.837,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33.959,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)