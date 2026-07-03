Milano 9:11
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Londra 9:11
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Vigoroso rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,52%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32.898,6, mentre il primo supporto è stimato a 31.837,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33.959,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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