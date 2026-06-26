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Chiusura della Borsa di Mumbai

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Chiusura della Borsa di Mumbai
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 26 giugno, il mercato di Mumbai è chiuso per la Festa di Muharram.

(Foto: ANSA)
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